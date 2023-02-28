Вашингтон, 28 февраля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. За кулисами мнение политиков из стран Запада противоположно тому оптимизму, которым полны их публичные речи относительно перспектив Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.

Felix Hörhager/dpa/picture-alliance/ТАСС Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции

Автор отметил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности все говорили о победе, «которая будет однажды одержана», подчеркнув, что в частном порядке разговоры были куда мрачнее.

По утверждениям Уолта, многие западные политики пессимистично смотрят на конфликт на Украине, а также сомневаются по поводу того, что киевский режим оккупирует восточные территории, включая Крымский полуостров.

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Обозреватель акцентировал внимание на том, что яростные призывы о поставке ракетных комплексов и истребителей лишь свидетельствуют о худшем положении Украины.

Профессор Гарвардского университета указывает, что лидеры стран Запада, которые обещают «голливудский конец» для киевского режима, ставят себя в невыгодное положение, особенно, если в конечном итоге он никогда не настанет.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение помощи Киеву невозможно без риска эскалации, но победа России несёт значительно большие риски.