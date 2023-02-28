Москва, 28 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подписал и передал гитары участникам спецоперации на Украине. Об этом 28 февраля сообщает 5-tv.ru.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев

Отмечается, что эти музыкальные инструменты стали подарком для защитников Отечества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Расторгуев написал, что внесение его в санкционный список Канады никак не отразится на его жизни.