Хельсинки, 28 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Расширение помощи Киеву невозможно без риска эскалации, но победа России несёт значительно большие риски. Об этом 28 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что гораздо больший риск несёт победа России, поскольку это подтвердит, что применение силы может принести политический результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг назвал членство Украины в НАТО «отдаленной перспективой».