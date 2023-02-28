В Екатеринбурге похоронили 19-летнего голкипера футбольного клуба «Урал»

Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В Екатеринбурге 28 февраля прошли похороны 19-летнего бывшего вратаря футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева, сообщил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов.

Экс-вратарь футбольного клуба «Урал» Давыд Алексеев Цитата из видео Интервью с молодым вратарём Урала. 2021г. Россия

«На похоронах было очень много народу, вся наша молодежь», — сказал он.

О смерти спортсмена стало известно 25 февраля. Причина смерти не разглашалась.

Алексеев выступал за молодёжную и вторую команды «Урала». В 2021 году он участвовал в тренировочных сборах с основным составом клуба и играл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел в «Динамо-Владивосток», где участвовал в 13 матчах.