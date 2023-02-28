* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Актриса Хмельницкая прокомментировала залайканный украинцами скандальный пост

Москва, , 15:13 — REGNUM Неоднозначный пост актрисы Алены Хмельницкой, опубликованный ею в годовщину начала СВО, вызвал восторг у украинских пользователей социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Противники СВО наградили высказывание актрисы многочисленными хвалебными комментариями в духе «бесстрашная Алена». Свою позицию Алена Хмельницкая объяснила в беседе с журналистом ИА REGNUM.

Алёна Хмельницкая © Сергей Карпухин/ТАСС

Свою позицию Алена Хмельницкая объяснила так:

«Это не первый мой подобный пост. Я в нём всё сказала. Пост гуманистический и нейтральный. Я человек, и я умею чувствовать», — заявила актриса в разговоре с журналистом ИА REGNUM.

24 февраля на странице звезды «Крымского моста» и «Ландыша серебристого» Алены Хмельницкой появилась публикация:

«Снова эта цифра 24, не хочу, чтобы так было! Жуткий, проклятый круг вокруг… (солнца, но как будто в полном мраке…) Господи, сколько горя! Не хочу, чтоб так было!!! Ходим, бродим, разговариваем, злимся, плачем, работаем, только жить невозможно! Год. Мои глубочайшие соболезнования людям, потерявшим в этот год близких, дом, всю свою прежнюю жизнь, соболезнования тем, кто потерял человеческую сущность, совесть, честь и сострадание, а еще всем, у кого разрывается сердце, у кого открыты глаза и уши и заклеены рты. Всем нам».

И хотя содержание высказывания можно назвать нейтральным, в комментарии к актрисе пришли люди с желто-синими флагами на аватарках, которые усмотрели в словах Хмельницкой однозначный намек на критику СВО и действий России.

«Спасибо, бесстрашная Алена! Верим в победу Украины!»

«Когда у человека есть сердце, он даже с заклеенным ртом может выразить свою позицию».«Алена, дорогая! Все здравомыслящие люди все верно понимают! Украiна i Мiр!»

Россияне также не оставили высказывание артистки без внимания.

«Странно, Алена! А почему Вы не высказывались с 2014 года, тогда вас все устраивало?»

«Почему год-то? Донбасс, Луганск уже 9 лет как бомбят не переставая! Куда эти годы делись? Или тогда вы сущность, совесть, честь и сострадание теряли? И только год как нашли?»