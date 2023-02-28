Жители Огайо обвинили оператора в попытке уничтожить улики техногенной аварии

Штат Огайо, США, , 15:05 — REGNUM Жители американского штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожения улик на месте крушения поезда с химикатами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ликвидация последствий в штате Огайо после схода с рельсов перевозившего опасные вещества поезда © EPA/TANNEN MAURY/ТАСС

Ранее представители компании сообщили, что к 1 марта уберут с места крушения 11 вагонов и предоставят их для осмотра лишь на два дня. Адвокаты жителей штата подали жалобу с просьбой запретить Norfolk Southern убирать обломки. В результате суд постановил выделить ещё один день для инспекции.

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Напомним, грузовой состав с опасными химическими веществами 3 февраля сошел с рельсов в штате Огайо. В результате аварии несколько цистерн перевернулись и загорелись, а затем взорвались. Это привело к экологической катастрофе, которую в США назвали «Чернобылем в Огайо»: в районе аварии гибнут растения и животные, а у местных жителей возникли проблемы с дыханием.

Как сообщало ИА REGNUM, оригинальный способ привлечения внимания действующего американского лидера Джозефа Байдена к экологической катастрофе в Огайо предложил сын экс-президента США Дональда Трампа. Он предложил переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев.