Астана, 28 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Страны Центральной Азии и США должны стремиться к институциональному развитию формата сотрудничества C5+1. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств государств региона и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Турар Казангапов/ТАСС Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Формат «С5+1» представляет собой механизм взаимодействия между пятью государствами Центральной Азии (Таджикистаном, Киргизией, Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах безопасности, экономики и экологии.

По словам Тлеуберди, сторонам нужно двигаться дальше в сторону институционального развития формата C5+1, который предлагает отличную платформу для доступа к передовым технологиям и инвестициям из США с целью решения проблем изменения климата.

Политик подтвердил, что Казахстан настроен и дальше развивать формат сотрудничества С5+1, поскольку Центральная Азия и США являются для руководства страны основными приоритетами.

«Мы ценим наше партнерство и полны решимости и дальше развивать формат в сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Казахстан сыграет роль в укреплении нашего сотрудничества», — подчеркнул министр иностранных дел Казахстана, добавив, что необходимо работать над созданием новых альтернативных торговых маршрутов.

Он пригласил делегации из стран С5+1 принять участие в международном форуме «Астана», который пройдёт 8–9 июня.

Он уточнил, что внутрирегиональная торговля в Центральной Азии по результатам прошлого года возросла на 25% и составила порядка 8 млрд долларов.