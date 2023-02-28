Жители Приднестровья получили ложные сообщения о воздушной тревоге
Тирасполь, 28 февраля 2023, 14:57 — REGNUM Сообщения в эфире приднестровских радиостанций о воздушной тревоге в республике были ложными, заявили в МВД Приднестровья 28 февраля.
Сообщения появились в эфире вследствие «несанкционированного вмешательства в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории ПМР», отметили в ведомстве.
В МВД призвали жителей республики не паниковать и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщалось ранее, аналогичные ложные заявления о якобы объявленной воздушной тревоге появились в теле — и радиоэфире и в некоторых регионах России. Серверы телерадиокомпаний были взломаны, заявили в МЧС.
24 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ сосредотачивают личный состав и военную технику возле границы с Приднестровьем в рамках подготовки к вторжению в республику.