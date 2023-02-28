Тирасполь, 28 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Сообщения в эфире приднестровских радиостанций о воздушной тревоге в республике были ложными, заявили в МВД Приднестровья 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сообщения появились в эфире вследствие «несанкционированного вмешательства в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории ПМР», отметили в ведомстве.

В МВД призвали жителей республики не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщалось ранее, аналогичные ложные заявления о якобы объявленной воздушной тревоге появились в теле — и радиоэфире и в некоторых регионах России. Серверы телерадиокомпаний были взломаны, заявили в МЧС.

24 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ сосредотачивают личный состав и военную технику возле границы с Приднестровьем в рамках подготовки к вторжению в республику.