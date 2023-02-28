Донецк, 28 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) не испытывают страха перед немецкими танками Leopard 2 и намерены подбивать их так же, как и любую другую технику, заявил 28 февраля командир батальона «Русь» подполковник с позывным Абхаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Танк всё равно остановится, рано или поздно его всё равно подобьют. Несколько раз выстрелят, но подобьют — «Тигр» он, или «Пантера», или «Фердинанд» какой-то», — сказал командир.

Подполковник считает, что на общую ситуацию на фронте поставки данной техники не повлияют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ уже начали использовать немецкие танки Leopard. Сенсации из этого делать не стоит, поскольку в условиях распутицы движение таких тяжелых машин затруднено, добавил он.