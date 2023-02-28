Москва, 28 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Министерство культуры России не составляло никаких списков запрещённых авторов. Об этом 28 февраля заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24».

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Ольга Любимова

«Очень была удивлена самому списку. Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», — сказала Любимова.

Она добавила, что в московских библиотеках с удивлением восприняли информацию о наличии списков запрещённых писателей. По её словам, это очередной фейк.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что московским библиотекам запрещено распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.