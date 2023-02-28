Берлин, 28 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Киеву автоматизированные системы разведки, следует из заявления концерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По заказу правительства Германии компания Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки», — сообщили в компании.

Отмечается, что данные системы необходимы для наблюдения за большими участками местности с задействованием минимального количества личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее многотысячная демонстрация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине путём поставок вооружений Киеву состоялась в Берлине.

Демонстранты несли плакаты и баннеры с надписями: «Это не наша война», «Дипломатия, а не оружие», «Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии», «Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев» и другие.