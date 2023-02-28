Стала известна обстановка в аэропорту «Пулково» после утреннего инцидента
Санкт-Петербург, 28 февраля 2023, 14:50 — REGNUM Обстановка в петербургском аэропорту «Пулково» после сообщений о закрытии воздушного пространства над городом оставалась спокойной, сообщило 28 февраля РИА Новости. В Минобороны объяснили произошедшее учениями.
Паники в аэропорту не наблюдалось. Пассажиры, чьи рейсы были задержаны, вернулись в терминалы. Другие пассажиры ждали сообщений об отправлении своих рейсов.
Как сообщалось ранее, воздушное пространство над Петербургом было закрыто утром 28 февраля, был введен в действие план «Ковер». Вылет нескольких рейсов был задержан. Самолеты, которые должны были прибыть в Пулково, перенаправлялись в другие аэропорты. Как отмечалось, ситуация связана с появлением неопознанного объекта в небе над регионом.
По данным источника ИА REGNUM, для патрулирования пространства в небе над Санкт-Петербургом поднимались истребители Су-35 и МиГ-31.
Позднее в Министерстве обороны России сообщили, что силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку совместно с гражданскими органами управления.
«Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — рассказали в ведомстве.
В учениях были задействованы истребители, рассказали также в Минобороны.
Около 12:00 мск воздушное пространство над Петербургом вновь было открыто, в «Пулково» вновь начали принимать и отправлять самолеты.