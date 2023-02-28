Москва, 28 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Украинский конфликт можно остановить моментально. Об этом 28 февраля заявил депутат Госдумы Олег Савченко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его мнению, конфликт, как и специальная военная операция на территории Украины, может быть остановлен сразу. Он считает, что для этого необходимо, чтобы страны Запада услышали позицию Москвы.

«Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту», — приводят «Известия» слова парламентария.

Савченко добавил, что прекращение конфликта на Украине идёт вразрез с интересами третьих стран, вовлеченных в конфликт косвенно.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Джон Макинтайр год служил в рядах ВСУ, чтобы перейти на сторону России с документами и разведданными.