Опрос: жители Молдавии среди зарубежных лидеров больше всего доверяют Путину

Молдавия, , 14:45 — REGNUM Среди зарубежных политиков наибольшим доверием у жителей Молдавии пользуется президент России Владимир Путин, следует из результатов опроса, проведённого молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Также граждан Молдавии попросили оценить политику действующей власти. Выбранный курс развития поддерживают 31,8% (32,2% в декабре), недовольны 57% респондентов (58% ранее). Не смогли ответить 10,6% респондентов (8,8% ранее).

Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля. Его участниками стали 1040 человек из 394 населённых пунктов. Погрешность составляет 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker, рассуждая о причинах популярности политики Владимира Путина у западных консерваторов, отмечал, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете: принимая во внимание критику стран Запада, Россия продолжает следовать собственным правилам.