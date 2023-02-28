Госпогранслужба Украины: Киев укреплял позиции на границе c Приднестровьем с февраля 2022 года

Киев, , 14:37 — REGNUM Украина в течение года проводила фортификационные работы и укрепляла позиции на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом 28 февраля заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Указатель на приграничной территоиии © Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/Global Look Press

По его словам, работы у границы в районе Приднестровья ведутся с февраля 2022 года и продолжаются до сих пор.

«Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение инженерных фортификационных работ для того, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые мероприятия, пребывая на этом направлении», — сказал Демченко.

По его мнению, провокации на этом участке могут возникнуть в любой момент. Он добавил, что все пункты пропуска на границе с Приднестровьем закрыты по решению украинского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ВСУ могут напасть на Приднестровье с согласия нынешнего главы республики Майи Санду.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон считает, что Украина может напасть на Приднестровье с согласия Санду