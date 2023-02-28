Киев, 28 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Украина в течение года проводила фортификационные работы и укрепляла позиции на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом 28 февраля заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/Global Look Press Указатель на приграничной территоиии

По его словам, работы у границы в районе Приднестровья ведутся с февраля 2022 года и продолжаются до сих пор.

«Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение инженерных фортификационных работ для того, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые мероприятия, пребывая на этом направлении», — сказал Демченко.

По его мнению, провокации на этом участке могут возникнуть в любой момент. Он добавил, что все пункты пропуска на границе с Приднестровьем закрыты по решению украинского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ВСУ могут напасть на Приднестровье с согласия нынешнего главы республики Майи Санду.