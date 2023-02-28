Москва, 28 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на гуманизацию содержания под стражей и отбывания наказаний в виде принудительных работ и лишения свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Прежде всего, законопроект предусматривает пересмотр сроков и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого во время пребывания под стражей. Предусматривается также, что подозреваемый или обвиняемый считается не имеющим взыскания, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию.

Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения в виде благодарности.

Устанавливается, что осужденный, признанный злостным нарушителем, перестает являться таковым, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию либо к нему применено в качестве меры поощрения досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

Для развития сотрудничества ФСИН России с институтами гражданского общества предлагается вопросы применения к осужденным мер взыскания и перевода осужденных из одних условий отбывания наказания в другие решать с участием дисциплинарных комиссий исправительных учреждений.

Законопроектом также предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения либо в следственном изоляторе УИС.

«Использовали международный опыт», — пояснил полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко в ходе дискуссии, отметив, что пребывание ребенка с матерью будет формировать более послушное ее поведение.

Кроме того, для улучшения условий содержания осужденных в учреждениях УИС увеличивается размер денежных средств для приобретения ими продуктов питания и предметов первой необходимости, размер будет эквивалентен уровню инфляции за период с 2016 по 2021 год по данным Росстата. Размер повышается примерно на 30%, уточнили в Минюсте.