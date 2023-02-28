Глава Подмосковья заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА под Коломной

Красногорск, , 14:37 — REGNUM Целью беспилотника в городском округе Коломна Московской области, вероятно, являлся объект гражданской инфраструктуры. Об этом 28 февраля написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Украинский беспилотник в Московской области. Губастово. 28.02.2023 Владимир Югасов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что падение беспилотника произошло около деревни Губастово.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», — уточнил глава региона, добавив, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Он также отметил, что сейчас сотрудники ФСБ и других компетентных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, при этом безопасности граждан ничего не угрожает.