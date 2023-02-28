Донецк, 28 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российские войска значительно продвинулись на авдеевском направлении, к Марьинке Киев постоянно перебрасывает резервы. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 28 февраля RT.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

«Есть существенное продвижение, есть существенное улучшение позиций наших подразделений [на авдеевском направлении]», — сказал Пушилин.

Пока рано говорить о точных датах или освобождении конкретных населённых пунктов, добавил он, но уже заняты существенно более выгодные позиции, с этим связан определённый оптимизм.

Российская армия продвигается и в Марьинке, однако туда ВСУ постоянно перебрасывают «неимоверное количество резервов». Это направление критично для Киева, освобождение Марьинки позволит ВС РФ выйти ещё на два направления.

«Мы ожидали, что освобождение самой Марьинки будет быстрее, но противник упирается», — отметил Пушилин.

На угледарском направлении, по его словам, идёт позиционная борьба.