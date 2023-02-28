Гладков: белгородское село Устинка обстреляно со стороны Украины

Белгород, , 14:28 — REGNUM Село Устинка в Белгородском районе обстреляно украинскими войсками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 февраля в своём телеграм-канале.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Люди в результате обстрела не пострадали. Осколки снарядов повредили остекление, фасады и заборы трёх частных домов.

«Также повреждены линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы уже на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома. Местные власти обещают в ближайшее время восстановить повреждённое имущество горожан.

Читайте также: Мэр Белгорода рассказал о попадании беспилотника ВСУ в квартиру через окно