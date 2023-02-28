Москва, 28 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Цены на билеты на экскурсии, которые проводятся на космодроме «Восточный», необходимо сократить в разы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).

Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный»

«Люди жалуются и нам депутатам, в том числе пишут письма, что очень высокая цена билетов для посещения космодрома «Восточный» в туристических целях — от 7 до 17 тысяч рублей. Ну какой гражданин России может себе позволить такую экскурсию? Может быть, вы рассмотрите в том числе и наше предложение о том, чтобы эти экскурсии имели адекватные цены?» — сказал депутат в ходе пленарного заседания Госдумы.

Заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин ответил, что госкорпорация готова рассмотреть подобное предложение.