Москва, 28 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Россия не против внешних игроков в переговорах между Арменией и Азербайджаном, главное, чтобы это не становилось частью геополитических игр. Об этом 28 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, Москва не имеет ничего против того, чтобы другие стороны помогали решить вопросы, прежде всего достижения соглашения по мирному договору, но при понимании того, что это будет происходить искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, а также обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов.

Лавров отметил, что иногда создается впечатление, что некоторые внешние стороны, которые предлагают свои услуги, не вполне руководствуются этими целями, а рассматривают сложившуюся ситуацию как повод для очередных геополитических игр.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров также отметил, что российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору. Россия и Азербайджан разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера.