Москва, 28 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве командиров воинских частей и начальников военных госпиталей вносить записи о регистрации детей в акты гражданского состояния, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля. Военнослужащие смогут заверять свои подписи у командиров.

Владимир Гердо/ТАСС Мобилизованный в зоне СВО

С принятием закона для участников специальной военной операции подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту.

Сейчас ЗАГСы, руководствуясь действующим законодательством, отказываются регистрировать отцовство без нотариально заверенной подписи отца, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.