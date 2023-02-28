Московский суд обязал Siemens выполнить договор с РЖД на поставку электропоездов

Москва, , 14:30 — REGNUM Арбитражный суд города Москвы 28 февраля обязал немецкую компанию Siemens Mobility GmbH исполнить обязательства по договору от 2019 года на поставку ОАО «Российские железные дороги» 13 высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Электропоезд «Сапсан» © Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

Суд признал одностороннее расторжение компанией Siemens договора с РЖД недействительным.

Так, соглашение на закупку и техническое обслуживание новых «Сапсанов» было заключено в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» должны были поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года.

Согласно данным РЖД, общая стоимость контракта на поставку составила 513,5 млн евро. Также Siemens взял на себя обязательство по техобслуживанию и ремонту подвижного состава в течение 30 лет. Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание превысила 583 млн евро.

Напомним, ранее РЖД инициировали серию исков к Siemens, требуя обязать вторую сторону исполнять заключённые контракты, в том числе на обслуживание и ремонт электропоездов. По двум искам арбитраж запретил ответчику инициировать судебные разбирательства в международном арбитражном суде по двум договорам с РЖД — на ремонт и обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и техническое обслуживание, ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская в Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, весь финансовый и лизинговый бизнес немецкого промышленного концерна Siemens в России был продан им в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь).