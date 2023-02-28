Москва, , 14:07 — REGNUM Гражданин США Джон Макинтайр год служил в рядах ВСУ, чтобы перейти на сторону России с документами и разведданными. Об этом сообщает 28 февраля RT.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На Украину американец прибыл в марте 2022 года. Мужчина служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь», став, по его словам, частью украинской военной машины.

«Ради этого я и приехал на Украину. Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — рассказал Макинтайр военному корреспонденту Мураду Газдиеву.

Иностранец передал российским военным документы, файлы, разведданные и карты. Он рассказал, что сначала хотел вплавь добраться до них в Харькове, но узнал, что перебежчиков расстреливают украинские снайперы.

Националисты, сражающиеся за Киев, используют фашистские приветствия и символику, носят нацистские татуировки, открыто именуют себя нацистами. В их числе наёмники из Хорватии и Чехии.