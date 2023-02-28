В МВД допустили, что могут ограничить срок пребывания иностранцев в России

Москва, , 14:05 — REGNUM В России могут ограничить единый срок краткосрочного пребывания иностранцев. Об этом 28 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что законопроектом предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории России — 90 суток в пределах календарного года.

В министерстве отметили, что для тех, кто имеет право на долгосрочное пребывание (трудовые мигранты, студенты), срок будет определяться в зависимости от оснований получения такого права.

В сентябре 2022 года законопроект был внесён в правительство России. Сейчас он дорабатывается на площадке аппарата правительства РФ.