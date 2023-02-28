Москва, 28 февраля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В России могут ограничить единый срок краткосрочного пребывания иностранцев. Об этом 28 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что законопроектом предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории России — 90 суток в пределах календарного года.

В министерстве отметили, что для тех, кто имеет право на долгосрочное пребывание (трудовые мигранты, студенты), срок будет определяться в зависимости от оснований получения такого права.

В сентябре 2022 года законопроект был внесён в правительство России. Сейчас он дорабатывается на площадке аппарата правительства РФ.