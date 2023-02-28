Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о танках Leopard в районе Артёмовска

Артемовск, , 14:07 — REGNUM Киевские власти уже начали использовать немецкие танки Leopard. Об обнаружении бронетехники второго послевоенного поколения в районе Артемовска сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сенсации из данного факта делать не стоит, поскольку в условиях распутицы движение таких тяжелых машин будет затруднено.

Танки Марина Каширская © ИА REGNUM

«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит», — заявил чиновник.

«Леопарды» отправили на артёмовское направление для поддержания морального духа, который очень сильно упал, пояснил 28 февраля журналист Юрий Пололяка. По его словам, под Артёмовск уже перебросили батальон, который готовили к наступлению.

«Он создавался инструкторами НАТО и был оснащён западной техникой. На днях подразделение скорее всего вступит в бой», — информирует журналист.

Танки Leopard в районе Артёмовска, скорее всего, были переданы киевским властям Польшей.

Комментируя сделанное 25 февраля заявление главы Orlen Даниэля Обайтека о том, что нефть из России поступать перестала, военкор Дмитрий Стешин отметил: «Польшу внезапно нагнули по схеме: нефть в обмен на «Леопарды». То есть: нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нефти нет».

Напомним, первые четыре танка Leopard 2, принадлежавшие польской армии, прибыли на Украину в годовщину специальной военной операции — 24 февраля.

«Благодарны Польше и всем партнёрам за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По оценке военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, в первых «Леопардах» будут сидеть поляки. Подобное уже наблюдали на примере поставок самоходных артиллерийских установок «Краб», танков Т-72М1 и Т-72 Twardy, где были исключительно польские экипажи. Также он назвал самое эффективное оружие против немецких машин — советские противотанковые ракетные комплексы «Малютка».

Всего Варшава обещала передать Киеву в общей сложности 14 немецких танков Leopard, состоящих на вооружении польской армии.

В начале февраля 2023 года министерство обороны ФРГ анонсировало прибытие первых танков Leopard 2 на Украину в конце марта. Заявление было сделано после визита в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса. Вместе с тем глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью газете Bild am Sonntag 26 февраля признался, что только 30% из 300 немецких танков Leopard в составе бундесвера можно использовать для ведения боевых действий.

По оценке бывшего командующего Иностранным легионом, французского генерала Бруно Дари, танки от западных союзников Украине не помогут. По его словам, танки дают существенное преимущество лишь тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах.

Решение правительства ФРГ о передаче танков Leopard Украине крайне опасно и способствует эскалации конфликта до нового уровня, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что замеченные в районе Артёмовска немецкие танки Leopard являются такой же бронецелью, как и все остальные, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия».

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