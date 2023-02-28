Киев, 28 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. ВСУ будут вести контрнаступление через Мелитополь и Бердянск (Запорожская область) в направлении Мариуполя (ДНР), чтобы отрезать Крым от других регионов России, заявил 28 февраля секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Сергей Мальгавко/ТАСС Мелитополь

Контрнаступление может начаться весной 2023 года, считает он. Сейчас значительная часть сил ВСУ сосредоточена на том, чтобы мешать продвижению российских войск в Донбассе, отметил Костенко.

Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники заявили, что Запад может прекратить военную поддержку Украины, если у ВСУ не будет значительных успехов до осени 2023 года.

Контрнаступление ВСУ может стать «решающим» эпизодом боевых действий, западные союзники будут помогать Киеву техникой для его проведения, отметил ранее министр обороны США Ллойд Остин.