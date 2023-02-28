Законопроект об обслуживании газового оборудования в жилых домах прошел II чтение в Госдуме

Москва, , 13:55 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект об обслуживании газового оборудования в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще в декабре 2017 года, а первое чтение состоялось в апреле 2018 года. Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») отмечал в своем телеграм-канале, что работа над законопроектом непозволительно затянулась, но это было связано с кропотливой работой над поправками.

Согласно поправкам, в одном многоквартирном доме одна газораспределительная организация будет осуществлять техобслуживание и ремонт как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования, за исключением Москвы, где могут быть установлены особенности организации техобслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования и техобслуживания внутриквартирного газового оборудования.

В многоквартирных домах управляющие компании и ТСЖ должны будут заключать с газораспределительной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, а собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах — договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования с той же организацией.

Собственники частных жилых домов будут должны заключить с газораспределительной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Кроме того, российское правительство установит требования к газораспределительным организациям, порядок и условия заключения, изменения и расторжения указанных договоров, а также минимальный перечень работ и услуг по техобслуживанию и ремонту газового оборудования.