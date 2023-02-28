Москва, 28 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Пленные военнослужащие ВСУ заявили о хорошем отношении к себе со стороны российских военнослужащих и безразличии своих командиров к их жизням. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам одного из украинских военнопленных, командиры дали ему координаты, указав на карте неправильную точку.

«Когда я туда пришёл, оказалось, что это российские позиции. Там меня взяли в плен вместе с моим товарищем», — приводит пресс-служба слова пленного украинского военнослужащего.

Пленные военнослужащие ВСУ также сообщили о серьезных проблемах с продовольствием и отсутствием бытовых условий на боевых позициях.

«Руки обмораживаются, ноги обмораживаются, холод, не переодеться. Очень сильно уставшие. Очень морально упали», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

Уточняется, что киевский режим своими действиями не раз показал, что рядовые военнослужащие, которые по большей части привлечены по мобилизации, являются только пушечным мясом для реализации политических амбиций этого преступного режима.

Пленные военнослужащие ВСУ отмечают хорошее отношение со стороны российских военнослужащих.