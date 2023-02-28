СМИ: в Подмосковье рядом с объектом Газпрома упал беспилотник
Shot: беспилотник упал рядом с объектом Газпрома в Подмосковье
Москва, 28 февраля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области, пишет 28 февраля издание Shot.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Отмечается, что беспилотник обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе.
На место ЧП едут экстренные службы и саперы.
Напомним, ранее 28 февраля беспилотный аппарат ВСУ был сбит в воздушном пространстве Брянской области.
Кроме того, в результате атаки беспилотными летательными аппаратами в Белгороде 28 февраля были повреждены три автомобиля и имущество в одной из квартир города. Также беспилотники упали сегодня в Адыгее и Краснодарском крае.