Химки, Московская область, 28 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Продавец строительного магазина в подмосковных Химках сгорел заживо, пытаясь выгнать из помещения своего бывшего коллегу. Об этом сообщает 28 февраля телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Рабочий день 28-летнего мужчины подходил к концу, когда в магазин пришёл пьяный бывший сотрудник. Он стал буянить и мешать остальным, продавец стал выгонять его из магазина.

В ходе конфликта продавец, пытаясь напугать нетрезвого посетителя, пригрозил поджечь себя. Он вылил на себя растворитель и поджёг. Потушить мужчину попытался другой сотрудник, но получил отравление дымом.

Продавца доставили в больницу, но спасти не смогли. У него обгорело 80% поверхности тела.