Скончался банкир Петр Чувилин
Москва, 28 февраля 2023, 13:37 — REGNUM В Москве на 55-м году жизни скончался банкир Петр Чувилин, передает 28 февраля РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Чувилин родился в 1968 году в Москве, окончил МВТУ имени Баумана. Занимал посты в руководстве «Инкредбанка», «Конверсбанка-Москва», работал советником главы Чечни Рамзана Кадырова.
В 2014 году против Чувилина было возбуждено дело о мошенничестве, в 2016-м он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Освобожден Чувилин был в 2018 году.
Позднее он стал одним из свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и, по некоторым данным, дал показания против основного фигуранта.