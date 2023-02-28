В Москве умер банкир Петр Чувилин, проходивший свидетелем по делу Захарченко

Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве на 55-м году жизни скончался банкир Петр Чувилин, передает 28 февраля РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Банкир Петр Чувилин Цитата из видео «Спартак» (Сочи) не нравится болельщикам и функционерам. 2016г. Россия

Чувилин родился в 1968 году в Москве, окончил МВТУ имени Баумана. Занимал посты в руководстве «Инкредбанка», «Конверсбанка-Москва», работал советником главы Чечни Рамзана Кадырова.

В 2014 году против Чувилина было возбуждено дело о мошенничестве, в 2016-м он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Освобожден Чувилин был в 2018 году.

Позднее он стал одним из свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и, по некоторым данным, дал показания против основного фигуранта.