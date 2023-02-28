Артемовск, 28 февраля 2023, 13:51 — REGNUM Жителям Артёмовска после подрыва дамбы оказывали помощь российские военнослужащие, рассказал в эфире телеканала «Россия» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Бахмут (Артёмовск)
Бахмут (Артёмовск)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После подрыва дамбы ВСУ лишь добились подтопления частных домов, прятавшиеся от обстрелов в подвалах жители лишились такой возможности, сказал советник.

«Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам», — отметил Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению другого советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, в результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артёмовск, таким образом ВСУ попробовали остановить наступление российских войск и отрезать штурмовые подразделения от путей подвоза боеприпасов. Кроме того, украинские военные, подорвав дамбу, хотели, чтобы жители Артёмовска покинули город, сказал Кимаковский.