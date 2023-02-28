ДНР, 28 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Жителям Артёмовска после подрыва дамбы оказывали помощь российские военнослужащие, рассказал в эфире телеканала «Россия» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

После подрыва дамбы ВСУ лишь добились подтопления частных домов, прятавшиеся от обстрелов в подвалах жители лишились такой возможности, сказал советник.

«Надо сказать, что наши бойцы оказывали и медицинскую помощь, и помощь с продовольствием, медикаментами гражданским лицам», — отметил Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению другого советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, в результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артёмовск, таким образом ВСУ попробовали остановить наступление российских войск и отрезать штурмовые подразделения от путей подвоза боеприпасов. Кроме того, украинские военные, подорвав дамбу, хотели, чтобы жители Артёмовска покинули город, сказал Кимаковский.