Баку, 28 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено. Об этом 28 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Баку.

CuriousGolden Лачинский коридор

«Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трёхстороннему заявлению от 9–10 ноября 2020 года», — сказал Лавров.

Он отметил, что это означает необходимость обеспечить свободу передвижения для гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц.

«Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов», — добавил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору.