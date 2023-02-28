Генсек НАТО Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в альянсе

Хельсинки, , 13:36 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал членство Украины в НАТО «отдаленной перспективой».

Полигон НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдаленная перспектива», — сказал он в ходе визита в Финляндию.

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Столтенберг подчеркнул важность сохранения Украины как суверенного и независимого государства и поддержки киевского режима в целом. Он также акцентировал внимание на том, что по завершении украинского конфликта нужно добиться гарантий, что «такое не повторится».

Как сообщало ИА REGNUM, читатели британского издания Daily Mail после слов президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении ситуации для ВСУ в Артёмовске заявили, что поражение Украины уже неизбежно.

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