Песков заявил о важности учета новых территориальных реалий в случае переговоров с Киевом

Москва, , 13:30 — REGNUM Россия не поступится новыми реалиями в виде новых территорий и конституции, заявил 28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом он оценил вероятность переговоров с Киевом.

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он добавил, что существует Конституция России, которую нельзя не учитывать никому и которой Москва не сможет поступиться никогда.

«Вот это очень важная реалия», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться.

Эту ситуацию он считает уникальной, так как потом уже может быть поздно. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что был свидетелем этих стремлений со стороны РФ.