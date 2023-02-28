Самара, 28 февраля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину, который опубликовал видео, как он с лапшой на ушах слушает послание президента России Владимира Путина. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.

Цитата из видео со страница Михаила Абдалкина Vkontakte Михаил Абдалкин

Отмечается, что ранее председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поручил комитету парламента области по регламенту рассмотреть данную ситуацию, он также заявил, что поведение Михаила Абдалкина крайне возмутило его.

Члены комитета по регламенту рекомендовали Самарской губернской думе считать недопустимым поведение вышеуказанного депутата, объявить ему публичное порицание и предложить руководству самарского областного отделения КПРФ рассмотреть вопрос об исключении Абдалкина из партии, освободить его от руководящих постов в этой партии.

Уточняется, что, помимо этого, члены комитета рекомендовали губернской думе направить копии материалов в правоохранительные органы для их юридической оценки.

«Ставится на голосование предложенный проект думы… Мы проголосовали единогласно», — заявил Котельников на заседании губернской думы.

Отмечается, что депутата Абдалкина на обсуждении вопроса и голосовании не было.