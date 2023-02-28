Ульяновск, , 13:27 — REGNUM В Ульяновске мужчина устроил взрыв газа в доме из-за развода с женой. Об этом 28 февраля сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным источника, 39-летний мужчина на почве бракоразводного процесса пытался покончить жизнь самоубийством. Перед этим он позвонил жене, которая жила с детьми в другом городе.

В результате взрыва произошло возгорание в квартире, были выбиты оконные стёкла и частично рамы, а также входная дверь. Несущие конструкции дома не повреждены.

Отмечается, что мужчина поступил в реанимационное отделение ульяновской больницы в тяжёлом состоянии. У него диагностированы ожоги головы, шеи, туловища, носоглотки, верхних и нижних конечностей 2–3 степеней, 80% поверхности тела, ожоговый шок 4-й степени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома, в результате которого пострадали два человека.

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