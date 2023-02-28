Захарова: торговые ограничения ЕС губительны для экономического суверенитета Европы

Москва, , 13:26 — REGNUM Евросоюз ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» санкций, так будет и с десятым пакетом, прокомментировала новые антироссийские ограничения ЕС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчёркивает, сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в виду того, что санкции являются «ядом замедленного действия».

«Вот только «убивают» они прежде всего экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией — это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — отметила официальный представитель ведомства.

По словам Захаровой, расширение санкций только дополнительно отгораживает Европу от России, нарушает принцип свободы передвижения, зафиксированный в документах ОБСЕ.

Мировое большинство не присоединилось ни к одному из санкционных «пакетов», отвергнув рестрикции как противоправные, подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность, сказала представитель МИД.

Угрозы Евросоюза в рамках принятого пакета «покарать» третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной диктаторской политики Запада, добавила Захарова.

Напомним, европейские юристы оспорили в суде Евросоюза введённый в 2022 году запрет на оказание юридической помощи российским компаниям.