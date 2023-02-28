Советник Пушилина Гагин: танки Leopard замечены в районе Артёмовска

Артемовск, , 13:35 — REGNUM В районе Артёмовска замечены немецкие танки Leopard. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

Битва за Артемовск 28.02.2023 Югасов Владимир © ИА REGNUM

«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит», — сказал он.

Гагин уточнил, что из-за распутицы движение тяжелой техники будет затруднено.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава передала киевскому режиму первые танки Leopard.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, военный журналист Александр Сладков заявил, что Германия вместе с танками Leopard поставляет киевскому режиму и танковые мостоукладчики Biber.