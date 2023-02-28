Гагин: Украина бросила под Артёмовск танки Leopard
Артемовск, 28 февраля 2023, 13:35 — REGNUM В районе Артёмовска замечены немецкие танки Leopard. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».
«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит», — сказал он.
Гагин уточнил, что из-за распутицы движение тяжелой техники будет затруднено.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава передала киевскому режиму первые танки Leopard.
Как сообщало ИА REGNUM, военный журналист Александр Сладков заявил, что Германия вместе с танками Leopard поставляет киевскому режиму и танковые мостоукладчики Biber.