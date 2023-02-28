ДНР, 28 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В районе Артёмовска замечены немецкие танки Leopard. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

Югасов Владимир ИА REGNUM Битва за Артемовск 28.02.2023

«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит», — сказал он.

Гагин уточнил, что из-за распутицы движение тяжелой техники будет затруднено.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава передала киевскому режиму первые танки Leopard.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Как сообщало ИА REGNUM, военный журналист Александр Сладков заявил, что Германия вместе с танками Leopard поставляет киевскому режиму и танковые мостоукладчики Biber.