Вашингтон, 28 февраля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом, и Западу пора это признать, пишет обозреватель Андреа Видбург в статье для издания American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По её словам, российская экономика выживает в условиях западных санкций потому, что в других частях мира рады вести дела с Москвой. Это происходит без принуждения, так как страны за пределами американо-англо-европейской оси «любят и уважают Россию».

Президента России Владимира Путина не поддержали разве что в Австралии и Новой Зеландии. На его стороне выступает не только Китай, «это происходит почти повсюду» на глобальном Юге, и тому есть пять основных причин.

«Глобальный Юг не верит, что Запад понимает или сопереживает их проблемам», — называет первую причину Видбург.

Пока Запад одержим гендерными проблемами, карантином и потеплением, в странах Южного полушария люди страдают от голода, нищеты и высоких цен на энергоносители, отмечает она.

Вторая причина поддержки России связана с тем, какую позицию кто занимал в период колониализма и после него. В-третьих, глобальный Юг расценивает украинский конфликт лишь как европейский, а не общемировой.

«Это строго европейская война», — подчёркивает обозреватель.

Ещё две причины связаны с тем, что США или другие страны Запада больше не доминируют в мировой экономике, у Юга есть другие варианты. Кроме того, в упадок пришёл международный порядок, основанный на правилах, ему не хватает доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Африки и Латинской Америки не поддержали Запад в его антироссийской политике, так как глобальный Юг не видит угрозы со стороны РФ. Напротив, Россия для этих стран — ценный партнёр.

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