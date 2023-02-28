Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал инцидент в аэропорту «Пулково»

Москва, , 13:12 — REGNUM Российский президент Владимир Путин был проинформирован о ситуации с закрытием воздушного пространства в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем, в частности — вероятность переговоров с Киевом и отношение к «ЧВК «Рёдан», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в аэропорту «Пулково», где 28 февраля было закрыто небо, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые были и последуют от авиационных властей и от военных».

На уточняющий вопрос, есть ли у президента РФ информация на этот счет, Песков сказал: «У президента полная информация на этот счет».

Отвечая на вопрос СМИ, насколько благоприятен в настоящее время момент для мирных переговоров с Украиной, Песков сказал: «Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры. Из этого и исходим».

По словам Пескова, «существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими».

«Я имею в виду новые российские территории, и существует Конституция Российской Федерации, которую нельзя не учитывать никому, которой российская сторона не сможет поступиться никогда», — заявил Песков.

«Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров», — заявил Песков.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться.

Представителей СМИ интересовало отношение Кремля к «ЧВК «Рёдан». На что Песков отметил: «Важно пресекать противоправные действия, эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи». Также пресс-секретарь президента России отказался комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан.

Напомним, подростки из так называемой «ЧВК «Рёдан» устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове. Массовую драку с участием подростков предотвратили полицейские в Улан-Удэ. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв опасается, что к образованию так называемой «ЧВК Рёдан» могут быть причастны представители недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге 28 февраля временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщило правительство города в Telegram-канале. В настоящее время прием и отправка самолетов возобновлены, план «Ковёр» отменён. Причиной инцидента мог стать беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk.

Президент России Владимир Путин обладает полной информацией по инциденту в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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