Киев, 28 февраля 2023, 13:08 — REGNUM Пришло время принять решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, написал 28 февраля на своих страницах в социальных сетях президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что ровно год назад, 28 февраля 2022 года, киевские власти подали заявку на вступление в ЕС и позже получили статус кандидата.

Украина «всегда была Европой и всегда будет Европой», она уже это доказала, написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина «уже является частью европейской семьи», но вступить в ЕС «в одночасье» не сможет.

Другие представители руководства Евросоюза также отмечали, что Киев для вступления в ЕС должен последовательно пройти все предусмотренные этапы.