Киев, 28 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Пришло время принять решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, написал 28 февраля на своих страницах в социальных сетях президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что ровно год назад, 28 февраля 2022 года, киевские власти подали заявку на вступление в ЕС и позже получили статус кандидата.

Украина «всегда была Европой и всегда будет Европой», она уже это доказала, написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина «уже является частью европейской семьи», но вступить в ЕС «в одночасье» не сможет.

Другие представители руководства Евросоюза также отмечали, что Киев для вступления в ЕС должен последовательно пройти все предусмотренные этапы.