Баку, 28 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору. Об этом 28 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч», — заявил дипломат.

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По его словам, окончательное решение пока не принято, однако Азербайджан готов к проведению встречи, а Армения не возражает против её организации.

Лавров подчеркнул, что Москва не будет «настойчиво предлагать свои услуги», подчеркнув, что сторонам и так об этом известно.

Ранее глава МИД России сообщил, что Россия и Азербайджан разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера.